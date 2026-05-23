В Русе почетоха делото на Кирил и Методий с общоградско четене на Библията

Снимка: Пресцентър на община Русе

На площад "Княз Александър Батенберг" в Русе се състоя общоградско публично четене на Библията, съобщиха от пресцентъра на общината. Събитието се провежда за трета поредна година и се организира в навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, от протестантската общност в Русе. Проявата събра представители на местната власт, културни институции и християнски общности. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметът Златомира Стефанова и общинският съветник Иван Величков.

"Днес все по-често виждаме как агресията и разделението се опитват да намерят място между хората, но от нас зависи какъв пример ще дадем и какво общество ще изградим. Имаме нужда от повече доброта, уважение и отношение един към друг, защото силната общност започва от човешкото отношение. Само заедно можем да се противопоставим на езика на разделението и да създаваме среда, в която хората живеят с повече доверие, спокойствие и съпричастност", заяви кметът пред присъстващите.

Програмата включваше приветствени слова, представяне на Библията и нейното историческо и духовно значение, музикални изпълнения и публично четене на откъси от Свещеното писание от представители на институции и местни църкви. В рамките на събитието прозвучаха и химните „Върви, народе възродени" и „Дръж ме все при кръста Свой", изпълнени от общоевангелски хор.

Общоградско четене на Библията в Русе по случай 24 май Снимка: Община Русе
По време на инициативата бе подчертано значението на словото, вярата и книжовността за съхраняването на българската духовност и национална идентичност.

Организаторите акцентираха върху ролята на делото на светите братя Кирил и Методий за развитието на просветата и културата в България и сред славянските народи.

