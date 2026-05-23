ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от световната купа по спортна ги...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22904613 www.24chasa.bg

Екипи на МОСВ и басейновата дирекция следят в реално време ситуацията в Габрово и В. Търново

1436
СНИМКА: МОСВ

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди на екипите на ведомството и Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) да следят в реално време ситуацията след интензивните валежи в областите Габрово и Велико Търново и да осъществяват постоянна координация с местните власти, съобщиха във Фейсбук от екоминистерството.

Осъществен е постоянен контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Експерти на БДДР и областната администрация проверяват на място във Велико Търново. Представители на БДДР са в Габрово и Севлиево, където по предварителна информация ситуацията остава най-тежка, а валежите продължават. Представител на дирекцията ще участва в заседанието на Областния щаб в Габрово.

Следят се и нивата на язовир „Александър Стамболийски", които остават високи вследствие на интензивните валежи.

По данни на област Габрово към 12,00 ч язовир „Христо Смирненски" разполага със свободен обем от около 1 млн. куб. м и към момента не се очаква преливане. Институциите продължават координацията и наблюдението на ситуацията.

Приливната вълна по река Янтра, която дойде във Велико Търново от Габрово и Дряново, започва леко да се отдръпва, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в старата столица. С повече от 60 сантиметра се е понижило нивото на Янтра във Велико Търново в последния час и вече е 6,90 м. С един метър - до 3,47 м, е спаднала и стойността ѝ при село Пушево.

За цялата територия на област Габрово беше обявено бедствено положение заради наводненията.

СНИМКА: МОСВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)