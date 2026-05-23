Обрат: Абитуриентски дефилета все пак ще има на 24 и 25 май във Велико Търново

Директорите на всички великотърновски училища, които имат абитуриенти, изразиха изрично желание традиционните изпращания на 24 и 25 май да се проведат, съобщиха от община Велико Търново.

По-рано днес кметът Даниел Панов отмени всички празнични прояви за 24 май заради наводнението в града и по-бързото справяне с щетите на стотици семейства от Велико Търново и Общината, чиито домове бяха залети.

"След поредица от разговори, проведени между училищните директори и дирекция "Образование" в Община Велико Търново, бе решено, че дефилетата утре вечер и на 25 май ще се състоят така, както е по план - от 18ч. По този начин всеки ученик ще може да изживее своите абитуриентски мигове", смятат от местната управа.

След успокояване на ситуацията започна и разчистването на пораженията и измиване на наносите от търновските улици.