Обрат: Абитуриентски дефилета все пак ще има на 24 и 25 май във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

"Килим все пак ще има", вълнуват се абитуриенти в социалните мрежи Снимка: Община Велико Търново

Директорите на всички великотърновски училища, които имат абитуриенти, изразиха изрично желание традиционните изпращания на 24 и 25 май да се проведат, съобщиха от община Велико Търново. 

По-рано днес кметът Даниел Панов отмени всички празнични прояви за 24 май заради наводнението в града и по-бързото справяне с щетите на стотици семейства от Велико Търново и Общината, чиито домове бяха залети. 
"След поредица от разговори, проведени между училищните директори и дирекция "Образование" в Община Велико Търново, бе решено, че дефилетата утре вечер и на 25 май ще се състоят така, както е по план - от 18ч. По този начин всеки ученик ще може да изживее своите абитуриентски мигове", смятат от местната управа.

След успокояване на ситуацията започна и разчистването на пораженията и измиване на наносите от търновските улици.

"Килим все пак ще има", вълнуват се абитуриенти в социалните мрежи

