Пловдивчанин отвлече бившата си и детето й от кризисен център, заплашил да я убие

Успял да се укрие в чужбина, арестували го при завръщането му у нас

Има присъда от Белгия за насилие над същата жена

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 29-годишен мъж за това, че отвлякъл жена на 27 г. и едногодишното й дете, противозаконно ги лишил от свобода и се заканил да я убие. Деянието е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин, съобщават от държавното обвинение.

Установено е, че към 1 април жената и детето се намирали в кризисен център. Тогава мъжът, с когото преди това тя живеела на семейни начала, се свързал с нея и ѝ казал, че и носи храна, като така успял да я изведе навън. Качил я заедно с детето ѝ в лек автомобил и насила я отвел в жилището си в кв. "Изгрев". Там упражнил насилие върху нея и я тормозил.

Бил е подаден сигнал за отсъствието на жената, служители на полицията успели да я издирят и върнат в центъра. Междувременно обаче 29-годишният мъж успял да се укрие и дори напуснал страната. Бил е обявен за общодържавно издирване и на 21 май е бил задържан при влизане у нас на ГКПП "Калотина".

По делото има данни, че той е осъждан в белгийския град Лиеж за насилие спрямо същата жена. Задържан е за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, на 25 май от държавното обвинение ще поискат съда да го остави зад решетките за постоянно. .