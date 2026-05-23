Областният управител информирал Радев и ресорни министри за ситуацията след пороя в Търновско

Премиерът Румен Радев е разговарял в събота с областния управител на област Велико Търново Марин Богомилов по повод бедственото положение в региона. Министър-председателят се е поинтересувал какви мерки са предприети за опазване живота и здравето на местното население и за ликвидиране на нанесените щети. Радев е заявил, че местните власти могат да разчитат на пълна подкрепа на правителството и в цялост на държавата за справяне със ситуацията, предадоха от областната управа.

Той се е поинтересувал има ли замърсяване на питейни водоизточници. От РЗИ-Велико Търново докладваха на областния управител Марин Богомилов, че при поройните дъждове няма прекъсване на водопроводи, което означава, че няма риск от замърсяване на водата. Качествените показатели на питейните вода към момента са в нормални граници няма риск от зарази. Въпреки това по спешност е сформиран екип от здравната инспекция, който ще вземи проби от питейните води, за да се извърши микробиологичен и химичен анализ.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство арх.Иван Шишков е поискал информация от областния управител за състоянието на пътищата в региона. Марин Богомилов го е уведомил, че наводнените трасета са затворени, предприети са мерки за възстановяване на нормалното им състояние, а в момента трафикът се пренасочва по обходни трасета.

Областният управител е разговарял с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Двамата са се договорили да бъде сформирана експертна група с представители на Басейнова дирекция и на Областна администрация-Велико Търново, която да извърши обход и да бъде направена инспекция на състоянието на всички язовири, реки и дерета в региона като бъдат определени тези, които са потенциално опасни и ще се предприемат действия за обезопасяването им.

От община Стражица докладваха на областния управител, че обявено частично бедствено положение в селата Кесарево и Теменуга. Има няколко разрушени улици в с. Кесарево и част от общински път за с. Теменуга. Няма наводнени къщи освен едно мазе, което вече е отводнено. Със собствена техника и хора общинската управа разчиства засегнатите участъци.

Има единични аварии по електропреносната мрежа, но екипи на енергото своевременно ги отстраняват. Няма селища без ток.

„По последни данни нивото на р.Янтра е започнало леко да спада. Обстановката постепенно се нормализира. Активиран е областният план за защита при бедствия в частта „Наводнения", както и плановете за действие на структурите от Единната спасителна система. Разпоредени са мерки за непрекъснато наблюдение на водните обекти, ограничаване на достъпа до опасни участъци, регулиране на движението и координация с всички отговорни институции.Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони, като приоритетно ще се оказва помощ на деца, възрастни хора, бременни жени и хора със здравословни проблеми", подчерта Марин Богомилов.