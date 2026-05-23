СДВР задържа шестима при акции срещу разпространението на наркотици (Снимки)

400 грама марихуана са открити в един от проверените имоти

През изминалата седмица служители на СДВР проведоха поредица специализирани полицейски операции за противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на столицата. В хода на действията са задържани шестима души, известни на МВР, иззети са различни по вид наркотични вещества. 400 грама марихуана са открити в един от проверените имоти, съобщиха от МВР.

На 14 май около 15 ч. служители на Трето РУ извършили проверка на 41-годишен мъж в района на бул. „Възкресение". При извършения обиск били открити и иззети седем полиетиленови сгъвки с кафяво прахообразно вещество. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А от НК.

Същия ден криминалисти от Трето РУ на бул. „Мария Луиза" предприели проверка на 25-годишна жена и 21-годишен мъж, и двамата известни на МВР. При последвал обиск полицаите открили и иззели шест полиетиленови сгъвки с растителна маса, три хартиени опаковки със същото съдържание и хартиен свитък с кристалообразно вещество. При претърсване на адрес били намерени още саморъчно свита цигара с растителна маса, сгъвка и угарка от цигара със следи от наркотично вещество. Двамата са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 354 от НК.

На 19 май, след получена информация за престъпления, свързани с наркотични вещества, служители на Девето РУ провели акция в ж.к. „Люлин". Проверени били двама мъже на 34 и 35 години, известни на органите на реда. При обиск на единия били открити около 4–5 грама тревиста маса и мобилен телефон. Последвали претърсвания на адреси, при които били намерени електронна везна, полиетиленова сгъвка с тревиста маса, бучка бяло вещество, три розови таблетки с неправилна форма, угарка от цигара, бяло прахообразно вещество и карта за видеонаблюдение. Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК.

При друга реализация служители на Шесто РУ – СДВР задържали 33-годишен мъж. При извършената проверка у него била открита опаковка със зелена тревиста маса с приблизително тегло около 15 грама. В последствие, при претърсване на адрес в ж.к. „Славия", полицаите установили и иззели още два полиетиленови плика със зелена тревиста маса. При направения полеви наркотест веществото реагирало на марихуана, а общото количество на откритата дрога било около 400 грама. Снимка: МВР

В петък служители на Седмо РУ установили, че в апартамент в ж.к. „Студентски град" се укрива криминално проявен мъж, занимаващ се с разпространение на наркотични вещества. Към адреса били насочени екипи на охранителна и криминална полиция. На място бил установен и задържан 41-годишен мъж, известен на МВР с множество регистрации за престъпления по чл. 354А, 343б и 325 от НК и осъждан. Установено било, че той е издирван с мярка „задържане" по влязла в сила присъда за престъпление, свързано с наркотични вещества. При действията на адреса полицаите открили пакетчета с метамфетамин и парична сума. Работата по случая продължава.

