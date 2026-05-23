Окръжният съд в Търговище: Стачката април на работещите в "ТЕРЕМ – Хан Крум" е незаконна

Окръжният съд в Търговище призна стачката на работещите в „ТЕРЕМ – Хан Крум" ЕООД от месец април тази година за незаконна, съобщиха от съда.

Искът е постъпил в съда от работодателя, в случая управителя на дружеството. В него се казва, че на 2 и 3 април т. г. около 80 работници и служители самоволно са напуснали работа, за да участват в протестен митинг, за който имат разрешение от кмета на община Търговище.

Според адвокатите на ответниците не се касае за стачка, а за митинг, който бил законно проведен, и в съдебно заседание пледираха за решение, с което искът да бъде отхвърлен.

Исканията на работниците и служителите са за изплащане на възнагражденията в пълен размер и яснота за развитието на дружеството, с което да се осигури достатъчно работа, гарантираща изплащането им.

За да се произнесе по исковата молба, съдът установи от събраните по делото доказателства, че изискванията на чл. 3 и чл. 11, ал. 3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) не са спазени – не са водени предварителни преговори с определените представители и работодателят не е бил уведомен писмено 7 дни преди провеждане на стачните действия. Това са едни от най-важните предпоставки на закона.

От друга страна, не е нарушена разпоредбата на ЗУКТС, която регламентира, че не се допуска стачка в системата на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, съд, прокуратура и следствие. Съдът счете, че смисълът на закона е служители и работещи в определени сектори, свързани непосредствено със сигурността на гражданите и държавата, да нямат право на стачка. Това са самите военнослужещи, натоварени с действията по отбраната на страната. Но работниците в ремонтен завод на военна техника не осъществяват подобни функции и затова те поначало имат право да стачкуват, при спазване на останалите изисквания на закона.

В решението на съда се казва, че когато преустановяването на работния процес е свързано с масово събиране на хора на обществени места, то без съмнение тези митинги трябва да бъдат проведени според Закона за събранията, митингите и манифестациите. В него режимът на провеждане е уведомителен, а не разрешителен и издаването на заповед на кмета не е условие за законност. Това, че кметът на община Търговище е издал заповед не прави митинга законен, а е само изявление, че според общинската администрация са налице законовите предпоставки за провеждане на митинга. Те са свързани с изискванията да има писмено волеизявление до кмета на общината за мястото, часа и датата на провеждане и за това кой организира събитието. В случая тези предпоставки са били налице.

Това, според съдът, няма нищо общо с установяване на законността на действията, свързани с преустановяване на трудовите задължения – стачка.

Действията покриват и двете, и законността им се преценява поотделно. Никой не пречи на работниците да участват в митинги и събрания, но това тяхно право не ги освобождава от задължението да изпълняват трудовите си функции. Ако това става извън рамките на работното време, тези права са безспорни. С оглед на тези изводи се оформя и крайният извод на съда, че осъществените от работниците протестни действия или митинг на втори и трети април 2026 г., са стачни действия. Определението за стачни действия, се казва в решението, се извлича от разпоредбите на ЗУКТС – чл. 9, 10 и чл. 11, ал. 1, в които се говори за временно преустановяване на трудовите задължения и то когато не се постигне споразумение по съществуващ спор, който касае трудовите и осигурителните правоотношения или жизненото равнище.

С тези съображения ОС – Търговище призна стачката за незаконна.

Решението на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаване на страните, съгласно разпоредбите на ГПК.