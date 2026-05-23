100 години след "Пътеводител на град Сливен и околността" общината изготви електронна туристическа карта"

Община Сливен се включи на 22 май в отбелязването на Международния ден на биоразнообразието, съобщиха от общинския пресцентър. През тази година инициативата премина под знака на мотото „Местни действия за глобално въздействие". Празникът бе повод да се обърне внимание на изключителното природно богатство на сливенския регион, който е дом на множество уникални ендемити и застрашени видове с глобално значение. Част от тях са описани за първи път именно в района на Сливен преди десетки години.

С цел повишаване на обществената информираност и ангажираност, отдел „Екология" представя специална интерактивна карта. Тя съдържа подробна информация, снимки и ключови факти за необходимостта от опазване на местната флора и фауна. Всеки гражданин и гост на града може да даде своя личен принос за съхраняването на тази безценна екосистема за бъдещите поколения чрез отговорно поведение в природата, поддържане на чистота и опазване на естествените местообитания.

Новата интерактивна карта на община Сливен отваря вратите към "Дивия свят" със същото послание за обич и свобода към природата, с което започва и столетният пътеводител: „Посвещава се на българските туристи и любители на природата", Георги Гюлмязов, 1926 г.

"Сините камъни са малка част от Източна Стара планина, но величествени и романтични по красоти и настроение. От векове те са спирали погледи на всички, които са имали щастието, макар и малко да ги зърнат. Сините камъни - това е едно от рядко красивите места.", пише преди век в пътеписа си Георги Гюлмязов

Проектът сега е изцяло изработен от Мария Диловска – част от екипа на отдел „Екология" към община Сливен, без допълнително финансиране по европейски програми. Картата представлява голяма база данни, структурирана в 9 тематични слоя, включващи:

интересни места, природни забележителност, защитени територии и защитени зони по „Натура 2000";

както и пешеходни маршрути с приложени GPS следи и описания. Картата включва хиляди снимки и детайлна информация за значими видове от флората и фауната на община Сливен; По-голямата част от кадрите са заснети в естествената им среда сред местната природа, показани са както места за скално катерене, така и дигитална мини библиотека със стари карти и литература за планината;

Проектът цели да покаже биоразнообразието в района на Сливен и да предостави прецизна информация за местоположението на защитените територии и зони по Натура 2000. Още преди столетие Георги Гюлмязов пише в пътеписа си "Сините камъни": "и едва когато девствените гори изчезнаха, изворите пресъхнаха, водите в реките намаляха и склоновете на планините се обърнаха на сипеи – едва тогава се поде позивът: Пазете горите!" ,

Проектът ще се актуализира постепенно, като предстои описанието на още маршрути, включително по поречието на река Тунджа. Картата има основно информативен характер, като предлага GPS следи за маршрути, които невинаги разполагат с физическа маркировка на терен. Картата е важен инструмент за развитието на устойчив туризъм в региона на Сливен.