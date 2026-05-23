Няма пострадали след наводненията в Севлиево

Няма данни за пострадали хора след наводненията в Севлиево, а всички налични екипи на полицията и пожарната работят на терен по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства, съобщиха представители на институциите по време на брифинг. В него участваха заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, областният управител на Габрово Кристина Сидорова, кметът на Севлиево Иван Иванов, директорът на Областната дирекция на МВР в Габрово старши комисар Илиян Иванов и началникът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово комисар Пламен Генчев.

По информация на местната власт най-тежко е засегната северната част на Севлиево, където излязлата вода е наводнила между 40 и 50 къщи в ниската зона на града. Наложила се е евакуация на хора, които не са могли сами да се справят, със съдействието на екипи на пожарната и службите за защита на населението. Към момента няма настанени евакуирани в кризисни центрове, като на засегнатите е оказано съдействие да отседнат при близки до нормализиране на обстановката. Придошлата вода постепенно се отдръпва, а институциите очакват в следващите часове да бъде възстановена работата на градската пречиствателна станция, която бе залята, което е затруднило и функционирането на канализационната система.

Наводненията са засегнали и промишлената зона в северната част на Севлиево, където през нощта е започнала евакуация на работници и са били предприети мерки по спиране на електрозахранването и газоподаването с цел безопасност.

„Най-важното е, че няма пострадали хора“, подчертаха участниците в брифинга.

Всички налични екипи на полицията и пожарната са мобилизирани и работят по отводняване и обезопасяване на засегнатите имоти. По данни на местната администрация електрозахранването в Севлиево е възстановено, но водоподаването е спряно от 22:00 часа на 22 май и към момента остава прекъснато, пише БТА.

За осигуряване на питейна вода са организирани шест водоноски със съдействието на областната администрация и ВиК, а налични количества минерална вода са осигурени чрез складовата база на БЧК за нуждаещите се.

Институциите следят нивата на реките, от които се осъществява водоснабдяването, като възстановяването му ще започне след подобряване на качеството на водата.

Ситуацията в останалата част на област Габрово е сходна, като най-тежко остава положението в Севлиево. Наводнения има и в четирите общини. На места са разрушени пътни участъци и има ограничения в движението, включително по направлението Габрово – Севлиево, където трафикът е пренасочван по обходни маршрути. Екипи на Областното пътно управление, полицията, пожарната и общините работят по разчистване на щетите и възстановяване на проходимостта.

От държавата е заявена готовност за подпомагане на засегнатите домакинства, като след оценка на щетите ще бъдат задействани механизмите за компенсации, включително чрез междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Екипите на пожарната работят от вечерта на 22 май, когато започнали интензивните валежи първоначално на територията на община Габрово, а впоследствие в Дряново и Трявна, каза комисар Пламен Генчев. През нощта е извършвано наблюдение на речните корита, отводняване и координация с властите.

В Габрово към момента се разчистват щетите от наводненията с участието на общински екипи, областното пътно управление, полицията и пожарната. Нивото на реките е спаднало, а институциите продължават наблюдението на язовирите „Христо Смирненски“ и „Александър Стамболийски“, които към момента не представляват опасност от преливане, увериха участниците в брифинга.

В 09:00 часа бе обявено бедствено положение за цялата територия на област Габрово заради интензивните валежи, повишените нива на реките и деретата и наводненията в четирите общини на областта. Активиран бе областният план за защита при бедствия в частта „наводнения“, а в Севлиево започна евакуация на жители от райони край река Росица. В отделни части на областта бяха въведени ограничения в движението, нарушения във водоснабдяването и електрозахранването, а екипи на институциите започнаха работа по овладяване на последствията от бедствието.