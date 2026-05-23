Гълъб Донев обсъди с Валдис Домбровскис мерките на правителството за фискална консолидация

Мерките и действията на българското правителство с оглед предстоящата фискална консолидация бяха обсъдени на среща между заместник-министър председателя на България и финансов министър Гълъб Донев и еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис на среща в Никозия, Кипър, съобщават от финансовото министерство. Гълъб Донев участва в неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси и в заседание на Еврогрупата, които се провеждат на 22 и 23 май 2026 г. в кипърската столица.

Освен с Домбровскис, вицепремирът Донев проведе двустранна среща и с председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. В рамките на тези срещи България бе поздравена за успешното присъединяване към еврозоната. Гълъб Донев представи вижданията си относно основните предизвикателства пред ЕС в контекста на глобалните икономически предизвикателства, както и мерките и действия на българското правителство с оглед на предстоящата фискална консолидация. Той също така обсъди постигнатия до момента напредък по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите стъпки до приключването му.

Еврокомисар Домбровскис заяви, че Комисията очаква в кратък срок проектобюджета на страната за 2026 г. и актуализираната средносрочна прогноза, като насърчи българските власти за предприемане на смели и устойчиви мерки за успешна фискална консолидация. В заседанието и двустранните срещи участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

Очаква се редовният бюджет за 2026 година да бъде приет до 1 юли тази година, посочи Донев на брифинг пред медиите в София в началото на тази седмица, припомня БТА.

В рамките на заседанията на ЕКОФИН и Еврогрупата министрите обмениха мнения относно неотложната необходимост от засилване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на последните геополитически развития. Съветът също дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързаните с тях предизвикателства.

Обсъдено беше и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи, без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост. Членовете на Еврогрупата споделиха мнения и опит по основните икономически предизвикателства и варианти на политики, свързани с жилищата на достъпни цени, се посочва в съобщението.