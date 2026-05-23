В Плевен внимавайте с водата от чешмите - може да е мътна

Възможно временно повишаване на мътността на питейната вода на територията на град Плевен, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Плевен, цитирани от БТА.

Оттам добавят, че вследствие на интензивните валежи през последното денонощие се е повишило нивото на река Черни Осъм. Заради това е възможно временно повишаване на мътността на питейната вода на територията на града и част от населените места в област Плевен, които се водоснабдяват от водоснабдителна група "Черни Осъм".

Това са селата Бохот, Брестовец, Николаево, Ласкар, Ралево и Тодорово.

От ВиК дружеството увериха, че следят състоянието на водата непрекъснато, като при необходимост потребителите ще бъдат своевременно информирани.

Директорът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – филиал Плевен Мартин Мачев каза за БТА, че за последното денонощие валежите в Плевен са 42 литра на квадратен метър. Няма данни за наводнения. В следобедните часове валежи се очакват отново в Предбалкана, добави той.

Припомняме, че в село Черни Осъм реката тази сутрин е била с много високо ниво и на критичния максимум.