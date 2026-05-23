ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от световната купа по спортна ги...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22905058 www.24chasa.bg

Проливният дъжд наводни и Областната болница във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

364
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

В резултат на проливните дъждове снощи в областната болница бяха наводнени Отделението по Клинична патология, звено Стерилизация, складови и административни помещения на административно техническа служба, асансьори и приземен етаж на новия корпус, съобщиха от здравното заведение.

Благодарение на незабавната реакция на Пожрната и дежурните служители на МОБАЛ материалните щети са сведени до минимум.

Днес почистването на помещения и общи пространства бе извършено от служители на МОБАЛ и десет доброволци със специализирана техника от фирми Рад Клийнинг, Отрядът на Тео, Четири сезона. Лечебният процес не е нарушаван. В момента ситуацията е нормализирана и всички отделения работят нормално. Ръководството на болницата изказва признателност на всички, които се включили в бързото почистване на пострадалите помещения.

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)