Проливният дъжд наводни и Областната болница във Велико Търново

В резултат на проливните дъждове снощи в областната болница бяха наводнени Отделението по Клинична патология, звено Стерилизация, складови и административни помещения на административно техническа служба, асансьори и приземен етаж на новия корпус, съобщиха от здравното заведение.

Благодарение на незабавната реакция на Пожрната и дежурните служители на МОБАЛ материалните щети са сведени до минимум.

Днес почистването на помещения и общи пространства бе извършено от служители на МОБАЛ и десет доброволци със специализирана техника от фирми Рад Клийнинг, Отрядът на Тео, Четири сезона. Лечебният процес не е нарушаван. В момента ситуацията е нормализирана и всички отделения работят нормално. Ръководството на болницата изказва признателност на всички, които се включили в бързото почистване на пострадалите помещения.