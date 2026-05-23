Община Велико Търново призова доброволци за помощ след бедствието

Община Велико Търново призова за помощ доброволци след бедствието. Вследствие на изключително интензивните валежи на територията на общината – основно в гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Церова кория, с. Присово и с. Пчелище – са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домовете на граждани. Най-пострадали са кварталите, прилежащи на р. Янтра – „Света гора" и „Асенов", както и улиците „Григорий Цамблак" и „Крайбрежна".

За по-бързото овладяване на последиците от бедствието и подпомагането на пострадалите, община Велико Търново набира доброволци и отправя призив към всички, които имат възможност и желание да помогнат.

Доброволческата дейност ще се проведе на 24 и 25 май 2026 г., информират от общината.

Сборен пункт: пред сградата на Община Велико Търново. Начален час: между 08:30 и 09:00 часа. Облекло: работно, препоръчително с ботуши или работни обувки. Необходимо оборудване: лопати, кофи и други подходящи инструменти. Транспорт: до местата за работа ще бъде осигурен от Община Велико Търново.

"Благодарим на всички, които ще се включат и ще подадат ръка в този труден момент. Заедно можем по-бързо да помогнем на пострадалите семейства и да възстановим засегнатите райони", посочват местните власти, съобщи БНТ.