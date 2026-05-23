Полицията влиза в 12 пловдивски села през юни, вижте графика

Мобилни екипи на полицията ще посетят 12 малки населени места на територията на районните управления в Стамболийски, Карлово, Асеновград и пловдивското Първо през следващия месец. Жителите ще могат на място да споделят с униформените какво ги притеснява, както и да подават сигнали за престъпления и нарушения.

Графикът, по който служителите от пловдивската дирекция на МВР ще имат изнесени приемни в селата от областта, е следният:

На 3 юни, на територията на Първо районно управление - с. Марково, с. Извор и с. Гълъбово;

На 10 юни, на територията на Районното управление в Стамболийски – с. Златитрап, с. Брестовица и с. Устина;

На 17 юни, на територията на Районното управление в Карлово - с. Бегунци, с. Васил Левски и с. Ведраре;

На 24 юни, на територията на Районното управление в Асеновград - с. Леново, с. Тополово и с. Новаково;