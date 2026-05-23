Янтра остава под наблюдение през нощта заради очакваните още валежи

Дима Максимова

[email protected]

308
Янтра щее остане под наблюдение през цялата нощ. Снимка: Дима Максимова

Ситуацията в района на Велико Търново се нормализира, нивото на река Янтра е спаднало до 5.45 в кв. "Асенов", което е почти 2 метра под критичното от тази сутрин, стана ясно на брифинг.

25 сигнала за наводнени имоти са отработили от пожарната, евакуирани са 5 души. Няма жертви и пострадали. Южният пътен възел вече е отводнен и товарните автомобили могат да преминават в посока Хаинбоаз.

Остават затворени общинският път Шемшево - Леденик и републиканският, който е между Горна Оряховица и Първомайци. Реката остава под наблюдение през цялата нощ, заради очаквани още валежи.

Премиерът Румен Радев и армията са обещали пълно съдействие на пострадалите общини в случай на нужда. Язовир "Йовковци" е пълен. От него са взети проби за микробиологичен анализ за качеството на питейната вода. Другият голям язовир на територията на областта е "Ал. Стамбилийски", който прелива, но няма опасност за населението по поречието на река Росица.

