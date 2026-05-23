Георги Колевичин от Разлог изкачи Еверест, преди две седмици - връх Макалу

Алпинистът от Разлог Георги Колевичин изкачи най-високия връх на планетата - Еверест. По информация на 14 Peaks Expedition рано тази сутрин международен отбор от петима алпинисти и група шерпи са достигнали успешно връх Еверест (8848,86 м). В групата освен българина са били и алпинисти от Русия, САЩ, Китай.

Колевичин изкачва трети осемхилядник след Манаслу и Макалу. През 2025 г. изкачи Манаслу, а на 9 май Георги покори величествения осемхилядник Макалу. Зад този успех стоят години труд, подготовка, постоянство и силна воля – качества, които превръщат Георги Колевичин в истински пример за младите хора.

"Разлог ликува! Това изключително постижение изпълва с гордост целия ни град и е повод България отново да бъде на върха. Със своята смелост, воля и непреклонен дух Георги доказа, че няма недостижими върхове, когато зад мечтите стоят упоритост и характер.

Еверест е неговият трети покорен осемхилядник – успех, зад който стоят години труд, дисциплина, лишения и безкрайна отдаденост. Георги е вдъхновение за младите хора и пример как с постоянство и вяра във възможностите си могат да се постигнат и най-високите върхове", поздравиха го от Община Разлог.

"Твоят трети изкачен осемхилядник е огромно постижение – гордост за Разлог и гордост за България", "Със смелост, воля и сърце ти показа, че няма недостижими върхове", написаха негови съграждани в социалните мрежи.