Кметът на Несебър отличи 33-ма изявени учители, директори и културни дейци за 24 май

В навечерието на 24 май - Деня на българската азбука, просвета и култура, кметът на Община Несебър Николай Димитров отличи 33-ма изявени учители, директори и културни дейци, постигнали високи успехи в сферата на просветата и изкуството. Площад „Жулиета Шишманова" се превърна в център на духовността, събирайки ученици, преподаватели и граждани.

В своето официално обръщение към присъстващите кметът Николай Димитров подчерта непреходната ценност на образованието в днешно време и ролята на всички просветни дейци за нейното съхранение. Градоначалникът изрази своята дълбока признателност към съвременните будители – учителите. Той им благодари за всеотдайността, с която всеки ден пазят българската духовност, изграждат будни умове и възпитават децата на Несебър. „Пожелавам Ви здраве щастие и дръзновение в нелеката Ви, но благородна мисия да изграждате бъдещите достойни и почтени личности на нашата община."

В празничната програма, посветена на 24 май, взеха участие ученици от СУ „Любен Каравелов" – Несебър.