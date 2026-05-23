Здравното министерство: Хората в наводнените райони да следят указанията на местните власти и здравните инспекции

Министерството на здравеопазването призовава гражданите да следят указанията на местните власти и на регионалните здравни инспекции, както и да използват само вода от сигурни и проверени източници. Това се посочва във фейсбук страницата на ведомството във връзка с наводненията в някои райони на страната. Допълва се също, че при подобни бедствия съществува опасност от замърсяване на водоизточници и възникване на здравни рискове за населението. Това съобщава БТА.

За цялата територия на област Габрово беше обявено бедствено положение заради наводненията.

Снощи бедствено положение бе обявено и за Велико Търново. След интензивните валежи на територията на община Велико Търново – основно в областния град и съседния Дебелец, както и в селата Церова кория, Присово и Пчелище са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домове на граждани.

Със заповед на кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков е обявено и бедствено положение за територията на град Долна Оряховица и село Първомайци.

В община Априлци беше обявено частично бедствено положение, след като през изминалото денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта са излезли реките Острешка и Видима.

Регионалните здравни инспекции да информират своевременно гражданите за санитарно-хигиенната обстановка по места и за мерките, които се предприемат за опазване на общественото здраве, призова здравният министър Катя Ивкова.

Към момента се извършва постоянен мониторинг на ситуацията в координация с областните управители, общините, ВиК дружествата и органите на „Пожарна безопасност и защита на населението", посочват от министерството.

В съобщението се казва още, че след оттегляне на водата и нормализиране на обстановката, регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води, както и проверки с цел недопускане разпространението на заразни заболявания.