МВР: Обстановката в страната е динамична, но постепенно се нормализира

Няма пострадали или загинали граждани след обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната, съобщават от МВР. Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

Обстановката е динамична, но постепенно се нормализира. По информация от Министерството на енергетиката, няма населени места без ток.

95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна.

След проливните дъждове най-сериозна е обстановката в областите Габрово и Велико Търново.

В област Габрово са получени 36 сигнала, свързани с усложнената обстановка. Повечето вече са отработени. Към момента 7 екипа работят на места, за които са получени 9 сигнала за наводнения.

Най-сериозно е положението в град Севлиево – р. Росица е излязла от коритото и много къщи са наводнени. Живеещите в района се евакуират специализирани автомобили и лодка, като към момента те са около 16 души.

Получени са множество сигнали за наводнени сгради на територията на цялата област Габрово. Разпределени са екипи за оказване на помощ, отводняване и освобождаване на пътни платна от паднали дървета на територията на цялата област.

Към 15:30 часа обстановката на територията на РДПБЗН Велико Търново се нормализира поради отичане на падналите водни количества.

Работещите екипи на места с наводнения са 7, към момента се отработват се 18 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка /отводнявания, паднали дървета и опасни предмети, наводнени сгради и пътни участъци, пострадали граждани, населени места без достъп. Евакуирани са 6 граждани.

Екипи на районната служба следят непрекъснато нивата на реките и язовирите в областта.

32 сигнала са получени и за населени места на територията на област Ловеч.