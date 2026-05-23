РЗИ следи за отровени води и зарази след поройните дъждове

Проливни дъждове и наводнения СНИМКА: Pixabay

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч.

Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на „Пожарна безопасност и защита на населението" оказват подкрепа на място на нуждаещите се. Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области. Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

Модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост. Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово" е в повишена готовност.

