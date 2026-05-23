Оправдаха шофьора на колата на НСО, с която катастрофира Кирил Петков, а другият водач загина

Шофьорът на Кирил Петков, който причини катастрофа с кола на НСО край Аксаково и другият водач загина, е невинен. Решението за това е на Военния съд в Сливен и е произнесено близо 2 години след инцидента, който стана на 16 май 2024 г.

Към 17,30 часа на тази дата съпредседателят тогава на "Продължаваме промяната" Кирил Петков пътувал към Варна за партийна среща. На входа на Аксаково от път без предимство излязъл водач на ауди, който не спрял на знак "Стоп" и последвал сблъсък. 60-годишният шофьорът на аудито загина, а жена на 58, пътувала на задната седалка в колата, беше откарана в болница. Наложило се е да бъде отстранен далакът й, защото бил разкъсан, става ясно от решението на съда. Кирил Петков не беше ранен.

След инцидента се твърдеше, че колата на НСО се движила със скорост от 140-150 км/час. В съдебното решение скоростта не е посочена. Старши сержантът, бил зад волана, беше обвинен, че не е намалил при възникналата опасност, като не е задействал спирачната система, и така се е стигнало до смъртта на другия шофьор. Според прокуратурата загиналият също е виновен, в правната квалификация се посочва, че става дума за независимо съпричиняване.

Военните магистрати в Сливен обаче не намират вина у шофьора на НСО и го оправдават. Причините ще станат ясни, когато бъдат публикувани мотивите към присъдата.

Тя не е окончателна и може да бъде оспорена пред Военно-апелативния съд.