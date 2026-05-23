ПБ няма да предлага референдум за еврото, твърде късно е

"Прогресивна България" няма да предлага референдум за еврото, тъй като вече сме в еврозоната. Това стана ясно от интервю на депутата Стоян Тричков в предаването "Офанзива" по Нова нюз. "Вече е твърде късно за референдум. Това, което можем да направим, е да овладеем инфлацията", добави той.

И припомни, че всяка държава, въвела еврото, се сблъсква с ценови шок. "България не беше готова, декларира нереални данни, никой не го отрича. Не сме готови като покупателна способност да реагираме на този ценови шок", каза още Тричков.

Той призна, че е много трудно да се овладеят цените, но ПБ правела всичко възможно.

"Нека да е ясно, че не предлагаме таван на цените, както се внушава. Предлагаме прозрачност на ценообразуването", заяви депутатът. Надценките били дори над 100%. Изкупната цена на прясното мляко е 35-40 цента например.

Що се отнася до цистерните и самолетите на САЩ на летище "Васил Левски", Тричков каза, че очакват нота и на база на нея и нейните мотиви ще вземат решение.

Депутатът засегна и темата за санкциите срещу Русия. Според него те очевидно не дават търсения резултат - постигането на мир. Тричков не отговори как ще гласуват по предложението на "Възраждане" за отмяна на санкциите срещу Русия, защото още не са взели решение на парламентарната група.