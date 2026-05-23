Вижте как река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново (Галерия)

Река Янтра излезе от коритото си. Снимка Мирослав Иванов

Река Янтра излезе от коритото си след проливните дъждове в последното денононощие. 

Потопът тази сутрин и приливната вълна вдигнаха  нивото на реката до близо 8 метра. Към 17 ч. тя е спаднало до 5.45 в кв. "Асенов", което е почти 2 метра под критичното от тази сутрин. Бедственото положение бе обявено във Велико Търново и Горна Оряховица, частично е за Стражица и Лясковец. Местните власти призоваха доброволци да се включат в помощ след бедствието.

25 сигнала за наводнени имоти са отработили от пожарната, евакуирани са 5 души. Най-сериозна е бил ситуацията със 17-годишен, решил да си прави селфи и клипче за ТикТок до бушуващата река. Там използвахме лодка с водолази, за да стигнем до него, живо и здраво е момчето. Правил си е клип и в един момент водата го повлича и започва да вика за помощ, оттам насетне бяхме ние, радвам се, че успяхме да го спасим", разказа шефът на пожарната комисар Красимир Кръстев.

От пожарната обобщиха, че  в кошмарното денонощие няма жертви и пострадали.

Остават затворени общинският път Шемшево - Леденик и републиканският, който е между Горна Оряховица и Първомайци. Реката остава под наблюдение през цялата нощ, заради очаквани още валежи.

Премиерът Румен Радев и военият министър са обещаха пълно съдействие и логистична подкрепа на пострадалите общини от военни формирования. В случай на нужда, в готовност е и военен хеликоптер Кугър. "Язовир "Йовковци" е пълен, до преливане остават 60 см. Последните около 16-17 ч. е добавил около 27 см към нивото си. Нямаме аварии по водопреносната система. Направихме експертен съвет с РЗИ, за да се направ микробиологичен анализ за качеството на питейната вода, за да може жителите на областта да са спокойни", каза областният управител. Марин Богомилов. Другият голям язовир на територията на областта е "Ал. Стамболийски", който прелива с около 83 куб.м в секунда, няма опасност за населението по поречието на река Росица. 

река Янтра излезе от коритото си. Снимки Мирослав Иванов
Все още в района има къщи с наводнение приземни етажи и мазета, пожарната остава на терен, а община Велико Търново събира доброволци, които утре ще бъдат разпределени да почистват след бедствието в най-засегнатите Дебелец, Присово, Пушево и др. 

