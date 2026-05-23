19 ярки личности четоха Библията в Бургас в навечерието на 24 май

19 ярки личности станаха част от Осмото издание на публичното четене на Библията в Бургас. Събитието, което традиционно се провежда в навечерието на 24 май като знак на почит към делото на светите братя Кирил и Методий, събра на едно място лидери в обществения живот, популярни изпълнители, инфлуенсъри и спортисти.

Сред участниците бяха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, общественият посредник Тодор Стамболиев, ректорът на Бургаския държавен университет проф. Сотир Сотиров, зам.-ректорът проф. Севдалина Турманова, ректорът на БСУ – проф. д-р Милен Балтов, главният архитект на Община Бургас Тихомир Райчев,„леденият шампион" с исторически победи - плувецът Цанко Цанков и много други общественици, спортисти и културни дейци.

Към тях тази година се присъединиха и управителят на първата в България общинска специализирана многопрофилна детска болница „Света Анастасия" в Бургас д-р Благомир Здравков и популярната поп певица Дара Екимова.

Събитието припомня, че в основата на създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий стои именно преводът на Свещеното писание на разбираем за хората език, Инициативата подчертава значението на Библията като исторически фундамент на българската култура, морал и писменост, коментират организаторите от християнска църква „Благовестие".