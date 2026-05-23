Порой се изсипа над Пловдив, абитуриентки с голи рамена и прически тичат с чадъри (Снимки, видео)

Силен дъжд се изля в централната част на Пловдив около 19,30 ч. и накара абитуриентите, които празнуват в емблематичния хотел на бул. "Цар Борис III Обединител", да тичат към входа, за да се скрият. Близки и познати се опитваха да спасят с чадъри прическите на момичетата и красивите им рокли. Някои от абитуриентките обаче бяха с тоалети с шлейфове и нямаше как да мине без поражения от водата.

И тази година тренд са гарнираните с камъни рокли, голите рамене и дълбоките цепки. Със специални тоалети, прически и бижута са и майките и сестрите на абитуриентите.

"Трудът на доста фризьорки отиде днес", коментираха хората, събрали се да погледат. Тези, които бяха дошли по-рано за бала, преди да завали, обаче успяха да си направят традиционните снимки на стълбите, да броят от 1 до 12, да надуват всевъзможни свирки и вувузели и да пускат цветни димки.

В този хотел са баловете на гимназиите в Куклен, Перущица, Садово и на пловдивската "Св. Константин Кирил Философ". "Няма да уча, ще бачкам", каза момиче, дипломиращо се в училище "Христо Ботев" в Перущица.

Дъждът постепенно намаля, но публиката, която обича да посреща абитуриентите, вече се беше разотишла. Пред хотела имаше доста униформени и регулираха движението, което се задръсти първо от колите на зрелостниците, а после и от обилния валеж.

Някои завършващи успяха да си направят традиционни снимки на стълбите на хотела. Снимка: Ваня Драганова