Забраниха над 1800 кг храни след проверки в четири магазина в София

Над 1800 кг храни са под възбрана след проверки в четири обекта за търговия на дребно с храни в София, извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град след поискано съдействие от Столичната дирекция на вътрешните работи във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР, съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство.

Установени са нарушения, свързани с липса на документи за произход и несъответствия при етикетирането на храните. Дейността на два обекта е преустановена. Около 60% от предлаганите в тях стоки са били без етикети на български език. Това съобщава БТА.

От общото количество възбранени храни 19 кг млечни и месни продукти са с изтекъл срок на годност. Около 15 кг са захарни изделия, а останалата част са маслинови масла. От всички проверени обекти са взети проби от маслинови масла за лабораторно изследване с цел установяване на техните характеристики и състав.

На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения, допълват от МВР. В действията са участвали и екипи на Националната агенция за приходите (НАП).

БТА припомня, че преди дни при съвместна проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), „Гранична полиция", „Икономическа полиция" и НАП констатираха сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбинат в Свиленград. При акцията бяха установени 38 тона негодни храни и суровини от животински произход, които ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите.