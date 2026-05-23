Диана Русинова: Министрите Демерджиев и Шишков предотвратиха нова трагедия на пътя

Председателят на Европейския център за транспортни политики и пътен експерт Диана Русинова благодари на министрите Иван Демерджиев и Иван Шишков за бързата им реакция, която е предотвратила инцидент с фатален край. Ето какво разказвая Русинова във фейсбук:

"Лесно е да не помогнеш и просто да подминеш.

Ще Ви разкажа една история. Тя се случи вчера в област Плевен, само на три км от гр. Кнежа.

Тази история няма да Ви учуди, вероятно и нищо ново няма да научите, но я прочетете в този пост и я чуйте в клипа. Защото чрез тази история ще разберете защо в България хората буквално измират по пътищата.

Вчера след проливен дъжд част от пътното платно пропадна. На пътя имаше 20 см кал и наноси. Причината е обичайната, АПИ не са възложили почистване на канавките и водостоците, ама са пропуснали да го направят не един сезон, а поне от 20 години не са го правили. Не са рязани и храст, а тревата вече е висока над един метър.

При обилния дъжд водата е придошла, заляла е пътя и е подкопала банкета.

Наш екип спря, звъняхме 5 пъти на център 112 и два пъти на дежурния телефона на ОД на МВР Плевен. От там едва ли не ми се накараха, че трябва ние нещо да направим, защото те нямали хора.

АПИ пък се оказа, ще в област Плевен са с работно време и след 17 часа няма кой да реагира.

Накарая, след като 2 часа ние от ЕЦТП организирахме ВОБД, след като се обадих на Иван Демерджиев и на Иван Шишков, най-после дойде пътно поддържащата фирма и един патрул с един цивилен полицай и един без защитно облекло за пътя.

Благодаря на Иван Демерджиев и на Шишков заради това, че ме чуха и, че ми помогнаха. За това, че предотвратихме поредната трагедия на пътя. В това време шефа на ОПУ Плевен вероятно вече си е почивал човека, то проблема може да чака и до вторник, сега той си е в почивка.

А колкото до другите служители, вие сте едни жалки бездушници, които мислите само за заплатата си, как да се скатаете и как да напишете някой друг злостен коментар от фалшив профил.

В България и Господ да слезе да ни управлява нищо няма да се промени. Проблемът не е в това кой е на чело, а в това кой е отдолу.

И така до следващия път, когато пак ние ще сме на пътя, докато друг лежи и пише язвителни гръмки коментари от фалшив профил.

Да, наистина на нас не ни е работа да висим 3 часа и да вършим работата на институциите, но ще го правим, докато държавата не започне да функционира като нормална страна членка на ЕС в 21-Ви век. Ако на вас Ви е все тая какво става по нашите пътища, на мен не ми е."