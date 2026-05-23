Хиляди търпеливо чакат на опашки в Нощта на музеите (Снимки)

Стотици граждани търпеливо чакат пред музеите в София в Европейската нощ на музеите.

Деца и възрастни търпеливо чакат да влязат в Природонаучния музей в София. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Десетки музеи, галерии и културни пространства отвориха врати за посетители със специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития.

Инициативата включва общо 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства. Тя дава възможност на жителите и гостите на столицата да посетят безплатно или при преференциални условия едни от най-значимите културни институции в града и да се включат в разнообразна програма до полунощ.

Някои от хората посещават повече от един музей. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Стотици търпеливо чакат да разгледат творбите в Националната художествена галерия. Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Припомняме, че във връзка с провеждането на Европейската нощ на музеите се въвежда временна организация на движението. С цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града, ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии.