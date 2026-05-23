Почистват улиците на Велико Търново след голямото наводнение (Видео)

Улиците във Велико Търново се почистват след голямото наводнение, започва възстановяване на щетите.
Това обяви кметът на града Даниел Панов, показвайки работата на кризисните екипи. Ситуацията в района е овладяна, след като по рано след проливните дъждове река Янтра излезе от коритото си.
По-рано МВР обяви, че няма пострадали или загинали граждани след обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната. Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.
Властите във Велико Търново призоваха доброволци да помогнат в кризисната ситуация.