ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон разговаря с Тръмп и с лидери от Залива

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22906353 www.24chasa.bg

Почистват улиците на Велико Търново след голямото наводнение (Видео)

1836
Екипи почистват града. Кадър: Фейсбук

Улиците във Велико Търново се почистват след голямото наводнение, започва възстановяване на щетите.

Това обяви кметът на града Даниел Панов, показвайки работата на кризисните екипи. Ситуацията в района е овладяна, след като по рано след проливните дъждове река Янтра излезе от коритото си. 

По-рано МВР обяви, че няма пострадали или загинали граждани след обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната. Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

Властите във Велико Търново призоваха доброволци да помогнат в кризисната ситуация. 

Екипи почистват града. Кадър: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)