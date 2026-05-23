Издирват 55-годишен мъж в Севлиево, видян последно в местността Чакала

В Севлиево се издирва мъж на 55 години, съобщиха от полицията. Мъжът е бил забелязан за последно днес в местността Чакала, малко след 10 часа, съобщава БТА.

По случая се извършват оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, като в издирването са включени и доброволци.

От полицията уточняват, че издирвателните действия се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия в района вследствие на обилните валежи.

Днес в района на Чакала главният път Габрово - Севлиево беше затворен заради излизане от коритото на река Видима.