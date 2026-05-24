Главен комисар Александър Джартов: Няма бедстващи хора заради пороите

1088
Директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов Кадър: NOVA

Последното денонощие за нас беше изключително натоварено. Има над 200 произшествия, като сигналите свързани с метеорологичните условия бяха 153. Най-засегнати са областите Габрово, Ловеч и Велико Търново. 

Това каза пред БиТиВи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов във връзка с пороите и наводненията случили се през последното денонощие. 

Джартов увери, че няма бедстващи хора. "Постепенно се връщаме към нормалния ритъм на живот, процесът на възстановяване ще отнеме време предвид нанесените щети, но няма хора, които да не са в безопасност. От област Габрово имаме най-много сигнали - 61", каза той и добави, че непрекъснато осъществяват мониторинг и контакт с компетентните органи. 

