Делян Пеевски: Нека знанието и познанието ни водят към по-доброто бъдеще на нашата Родина! Честит 24 май!

Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, поздрави лидерът на ДПС Делян Пеевски по случай 24 май в свое съобщение.

И днес великото дело на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската носи българския образ и дух, добави той.

И всички заедно изказваме своята признателност към съвременните просветители, учители, преподаватели, дейци на културата, творци, хората, носещи пламъка на знанието тези, които със силата на думите и писмеността вдъхновяват и формират светоусещане и мироглед, каза още лидерът на ДПС.

Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина, завърши Пеевски.