След гонка с полицията в Бургас кола с мигранти "излетя" от пътя, шофьорът избяга

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация е паднал от активната пътна лента в района на подлеза между комплексите "Зорница" и „Изгрев" в Бургас тази сутрин. Шофьорът е отказал да спре за полицейска проверка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас, пише БТА.

Инцидентът е станал около 4,45 ч, когато служители на сектор "Пътна полиция" направили опит да спрат автомобила на улица "Струга" в посока Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. Шофьорът не се съобразил с разпорежданията и се отдалечил с висока скорост по булевард "Никола Петков".

След като колата излязла от платното, водачът избягал, изоставяйки в купето трима мигранти, самоопределили се като мароканци. Те са откарани за медицински преглед в УМБАЛ.

Полицията продължава издирването на шофьора.

