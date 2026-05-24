Намериха мъртво момиче пред блок в Благоевград, момче е с опасност за живота

Голяма трагедия разтърси града в навечерието на най-светлия празник на 24 май.

Снощи около 30 минути след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за намерено мъртво момиче пред блок 17 в жк Струмско, точно срещу 6-о СОУ.

На място веднага са пристигнали екипи на спешна помощ и полицията, но медиците констатирали смъртта на младо момиче. По същото време в реанимацията на благоевградската болница е прието и младо момче с много тежки травми и лекарите се борят за живота. Най-вероятно двамата са скочили от 7-етажния блок. Пред него има много дървета и храсти и се предполага, че момчето е паднало, върху тях. Момчето е с множество травми и е транспортирано за Пирогов. Баща му е международен шофьор, а майката работи в полицията

Пострадалото момче е на 17 г., а починалото момиче е пълнолетно.

Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за трагедията, като се работи по версии убийство, самоубийство и нещастен инцидент.

От МВР все още няма официална информация.

Районът пред блока е отцепен, а работата по случая продължава.

На място пристигнаха криминалисти от София и пред блока има общо 10 цивилни и униформени полицаи.

Криминалисти започват нов оглед.

Очаквайте подробности!