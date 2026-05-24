ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пакистанският вицепремиер: Постигнат е „значителен...

Времето София 18° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22906960 www.24chasa.bg

Намериха мъртво момиче пред блок в Благоевград, момче е с опасност за живота

Тони Маскръчка

13500

Голяма трагедия разтърси града в навечерието на най-светлия празник на 24 май. 

Снощи около 30 минути след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за намерено мъртво момиче пред блок 17 в жк Струмско, точно срещу 6-о СОУ. 

На място веднага са пристигнали екипи на спешна помощ и полицията, но медиците констатирали смъртта на младо момиче. По същото време в реанимацията на благоевградската болница е прието и младо момче с много тежки травми и лекарите се борят за живота. Най-вероятно двамата са скочили от 7-етажния блок. Пред него има много дървета и храсти и се предполага, че момчето е паднало, върху тях. Момчето е с множество травми и е транспортирано за Пирогов. Баща му е международен шофьор, а майката работи в полицията

Пострадалото момче е на 17 г., а починалото момиче е пълнолетно.

Окръжната прокуратура образува досъдебно производство за трагедията, като се работи по версии убийство, самоубийство и нещастен инцидент.  

От МВР все още няма официална информация.  

Районът пред блока е отцепен, а работата по случая продължава. 

На място пристигнаха криминалисти от София и пред блока има общо 10 цивилни и униформени полицаи. 

Криминалисти започват нов оглед. 

Очаквайте подробности! 

СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка
СНИМКА: Тони Маскърчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)