28 пожара са потушени у нас за последното денонощие, има пострадал

Общо 28 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите е пострадал един гражданин.

Звената за ПБЗН са реагирали на 217 сигнала за произшествия, пише БТА.

Извършени са 184 спасителни дейности и помощни операции, от които 51 при бедствия (наводнение - 49., други - две.) С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 12 пожара.

Лъжливите повиквания да пет.