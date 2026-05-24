Иво Христов: Тази сутрин ще се събираме в МС, за да вземем решения, свързани с водата в някои райони

Цяла нощ телефонът ми вибрираше от съобщения, които се обменят в групата за координация между министрите. Тази сутрин ще се събираме в Министерския съвет да вземем решения на подпис за блокирани помощи, свързани с водата в някои райони. Краткосрочните решения - бутилирана вода за засегнатите райони. 

Това коментира вицепремиерът Иво Христов за засегнатите райони и пострадалите хора заради наводненията пред БиТиВи. 

За мен големите проблеми в образованието са свързани с парите, които не достигат. Голям проблем е и изкуственият интелект. Не е лошо да се ползва и няма как да не се ползва. Въпросът е, че изкуственият интелект няма как да замени педагозите, но той се вклинява между педагозите и учениците, заяви още той. 

Всеки има възможността в момента да се консултира с изкуствен интелект. В очите на ученика изкуственият интелект е по-миродавна инстанция от учителите, добави вицепремиерът. 

