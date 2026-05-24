Даниел Панов: 10 комисии описват щетите от пороите, лично ще следя колко бързо се справят

Обстановката се нормализира, въпреки че в ранните часове тази сутрин отново имаше увеличаване на нивото на водите на Янтра и на река Белица към Килифарево. От вчера е направена организация от Кризисния щаб на община Велико Търново, днес започва описването на щетите от 10 комисии, които са сформирани. Това коментира на брифинг кметът Даниел Панов.

Ще следя пряко работата на всяка една комисия, както и работата на всички организирани фирми, които отговарят за почистването в засегнатите райони - кв."Асенов", ул. "Григорий Цамблак", Дебелец и в населените места Присово, Пчелище, Леденик и други, каза Панов.

Общините във всички засегнати от пороите райони, в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч ще си свършим работата в най-кратки срокове. Имаме уверението на премиера, с когото вчера разговарях лично, за нас най-важно е Комисията по бедствия и аварии към правителството да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие трябва бързо да бъдат подпомогнати, каза Панов.

Над 100 са домакинствата само в община Велико Търново, които имат нанесени поражения и щети по къщи, търговски обекти, дворове и селскостопанска продукция.

Той посочи, че бедственото положение ще остане, докато нещата се нормализират. Има улици с изнесен асфалт, трябва да бъдат направени временни настилки, за да могат хората да се движат, също така да се измие калта, да се помогне и за почистването н домовете, там, където има нужда. Направена е организация с доброволци. Вече има поставени и контейнери за изхвърляне на повредена техника и други предмети, поразени от наводнението.

"Отменено е шествието за 24 май, тъй като в крайна сметка има доста бедстващи наши съграждани, които в момента имат нужда от помощ. Винаги можем да празнуваме, но в момента можем да помогнем на тези бедстващи хора", каза Даниел Панов.

Абитуриентските дефилета обаче ще се състоят, а решението предизвика негативни коментари в мрежите. "Веднъж в живота нашите деца завършват своето средно и професионално образование и, поемайки по друг път, те искат да отворят нова страница в техния живот, мисля, че е редно да им дадем нашето доверие да проведат техния празник.

Нека тези хора, които коментират и имат толкова свободно време да пишат из фейсбук, да участват поне с нещо малко, с което да помогнат на бедстващите хора в тези трудни времена.

Не е важно дали абитуриентите на Велико Търново ще си честват празника и ще минат по червения килим, а е важно да бъдем съпричастни към болката и страданието на хората. Да бъдем хора преди всичко и да пожелаем много успех на випуска, който завършва", прикани Панов.

Доброволци влизат днес в залетите имоти, за да помагат на стопаните да се възстановят. От общината са осигурени лопати, метли,маски, ръкавици, чували, колички за изхвърляне на отпадъци.