Транспортираха пострадалото момче от Благоевград с медицински хеликоптер до "Пирогов"

Транспортират 17-годишното момче, пострадало при трагичния инцидент пред блок 17 в благоевградския квартал „Струмско" с медицински хеликоптер до болница „Пирогов" СНИМКА: Тони Маскърчка

Транспортираха 17-годишното момче, пострадало при трагичния инцидент пред блок 17 в благоевградския квартал „Струмско" с медицински хеликоптер до болница „Пирогов" в София. Състоянието му е изключително тежко, а лекарите продължават борбата за живота му.

Малко след полунощ е подаден сигнал на телефон 112 за младо момиче, намерено безжизнено пред входа на блока, точно срещу 6-о СОУ. На място незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията. Медиците са констатирали смъртта на момичето, което е също е било непълнолетно.

По същото време в реанимацията на благоевградската болница е приет 17-годишен младеж с множество тежки травми. По първоначални данни двамата са паднали от седмия етаж на блока. Пред сградата има много дървета и храсти и се предполага, че именно те са омекотили падането на момчето.

Районът около блока остава отцепен, а криминалисти извършват нов оглед на мястото. В разследването са се включили и служители от София.

Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство. Работи се по всички възможни версии – убийство, самоубийство и нещастен инцидент. От МВР все още няма официална информация по случая.

