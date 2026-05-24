Двама са арестувани за смъртта на момиче в Благоевград, компанията употребила дрога

Двама младежи са задържани във връзка с трагедията, която разтърси Благоевград. Непълнолетно момиче бе намерено мъртво, паднало от петия етаж на блок в кв. "Струмско". Пристигналите криминалисти откриха от другата страна на блога паднал 17-годишен младеж с множество тежки травми СНИМКА: Тони Маскърчка

От полицията казаха, че са задържали двама младежи, чиято съпричастност към случая се изяснява. Единият е бил в апартамент в блока във видимо неадекватно състояние, а вторият е установен на друго място в града. СНИМКА: Тони Маскърчка

Компанията е употребила наркотици във фаталната нощ, съобщиха от полицията. Сигнал за трагедията е подал съсед, който се е прибирал малко след полунощ и буквално се е спънал в тялото на момичето пред входа. Момчето е живеело сама с майка си в апартамента, но във фаталната нощ тя не е била там. Поканил е приятели на купон и тогава се е случил фаталният инцидент.