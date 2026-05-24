Изваяха чудотворната икона от Бачковския манастир и Античния театър от захар

Творбите ще бъдат показани на изложба в Габрово

Чудотворната икона от Бачковския манастир и Античният театър в Пловдив, изваяни от захар, са част от експонатите в изложбата "Разкажи България", която се открива на 6 юни в Дома на културата в Габрово. С нея се отбелязва 10-ата годишнина на т. нар. Захарна асамблея, която популяризира българските забележителности, претворени от майстори сладкари.

Идеята да се разказва за България чрез захарно изкуство е на омъжената в Турция българка Мария Озтюрк. "Тази практика е много разпространена в чужбина и аз реших да правим такива неща и у нас. Точно преди 10 години за 24 май събрах захарни артисти, които са ми направили впечатление със своите произведения, и започнахме да правим изложби. Имахме като теми красотата на българката, забележителноститев София, Несебър и Момчиловци. Тази година избрахме "Разкажи България" и всеки участник показва нещо характерно от своя край", обясни Мария Озтюрк пред "24 часа". Тя не е от района на Пловдив, но е избрала да сътвори чудотворната икона от Бачковския манастир.

"Изработих макет на Античния театър от стиропор, после го покрих с фондан, всичко е изработено на ръка - сцената, колоните... Много съм удовлетворена, че успях да направя тази забележителност от захар. На предишните ни изложби хората просто не можеха да повярват, че експонатите са изработени именно по този начин", разказа Ани Добрева от Първомай, която е майстор сладкар.

Сред експонатите са и захарни варианти на Етнографския музей в Пловдив и църквата "Свети Висарион" в Смолян.