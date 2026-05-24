Румен Радев: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура

Премиерът Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи, това написа премиерът Румен Радев във фейсбук. 

От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист, добави той. 

Уверен съм, че народ, който от векове изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, написа още той. 

На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България!
Честит празник, завърши Радев. 

