Областният на Велико Търново: До 3 минимални заплати помощ за пострадалите от потопа

Обстановката в област Велико Търново се нормализира. В община Стражица ще бъде отменено бедственото положение. Остава бедственото положение във Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Наблюдението на река Янтра ще продължи, докато обстановката не се успокои. Преди обед в неделя нивото на водния стълб бе спаднало до 2.72 м., при над 7.50 м в квартал "Асенов" в събота сутринта.Това съобщи на брифинг областният управител на Велико Търново Марин Богомилов.

Язовир "Йовковци" е под прага на преливане. Яз."Александър Стамболийски" към 7 ч е преливал с около 195 куб.м, няма критични точки и няма причина за притеснения. "Предстои оценка и да се опишат щетите. Имам уверение от премиера, че веднага тази иформация ще бъде предоставена на комисията за бедствия и пострадалите ще бъдат обезпечени за тези щети в рамките на три минимални работни заплати", каза Богомилов.

В следващите часове ще направят оглед на яз. "Александър Стамболийски", за да се запознаят на терен каква е конкретната ситуация с изпускането на водни количества, причинило безсънна нощ в Павликени и Бяла черква.

В рамките на деня се очакват и резултати от пробите за качеството на питейната вода във Велико Търново и региона.

Представител на областния кризисен щаб заедно с хора на Басейнова дирекция проверяват водоемите.

Ако обстановката позволява, ще се започне и премахването на образувалите се бентове от дървета и клони в устоите на Владишкия мост.

Два екипа са на терен в момента в област Велико Търново и оперативно наблюдават нивото на реката и в Павликени, където се изпуска яз. "Александър Стамболийски". За изминалото денонощие сме отреагирали на 31 сигнала за наводнени приземни етажи и избени помещения, в които се извършва отводняване, коментира Станко Лазов от пожарната. Той каза, че има няколко улици във Велико Търново, където хората са предупредени и са напуснали домовете си и са на по-високи места до преминаване на опасността.

Областният управител благодари на Министерски съвет, на всички министри и регионални институции- РДПБЗН, ОДМВР, Спешна помощ, ОПУ, Общините Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица и Стражица за доброто взаимодействие и за това, че не е допуснато да има пострадали хора. „Предстои сформирането на доброволчески формирования, които ще помогнат за ликвидирането на щетите от природната стихия", посочи Марин Богомилов