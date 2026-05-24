И в Горна Оряховица отмениха шествието за 24 май

В Горна Оряховица бе отменено празничното шествие по повод 24 май, с участието на деца от детските заведения и ученици от цялата община, учители, просветни и културни дейци.

Решението е превантивно, заради сигурността на децата, както и по-голямо спокойствие за родителите, във връзка с усложнената след проливните валежи обстановка, съобщи във фейсбук кметът Николай Рашков.

Сутрешното шествие е единственото събитие, което отпада от предвидените прояви за 24 май.

По предварително обявената програма, в Изложбени зали „Недялко Каранешев" ще се състои връчването на наградите „Млада Горна Оряховица", които се присъждат за изключителни постижения на горнооряховски ученици. В изложбените зали ще се проведе и традиционната среща с културните и просветни дейци.

Както е планирано, от 18 ч. на площад „Георги Измирлиев" започва церемонията по тържествено изпращане на абитуриентите от учебните заведения в общината.



