Илияна Йотова на 24 май: Да пазим българския език

Да пазим българския език, който ни прави народ и който ни обединява и подписва нашето национално самочувствие.

Този призив отправи президентът Илияна Йотова от паметника на светите братя Кирил и Методий пред националната библиотека, където има чествания по повод 24 май.

Честванията пред библиотеката започнаха с тържествена литургия, водена от патриарх Даниил. Днес честваме не отминали исторически събития, а собственото си духовно просвещение, подчерта той в словото си.

Патриарх Даниил призова да не се забравят духовните корени и традиции на народа. „Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния", каза той.

В края на словото си българският патриарх отправи благопожелание към учителите, преподавателите, студентите и учениците.

Кметът на София Васил Терзиев отбеляза, че 24 май е най-светлият български празник. "Азбуката ни събира в себе си много повече от писменост, тя ни завеща начин да пазим паметта си, да подреждаме мислите си и да ги споделяме със света", каза той.

Близо 300 млн. души по света пишат с нашите букви, напомни кметът. "Българският език е жив, той се променя с времето, но остава най-сигурният начин да изразяваме това, което сме. Да използваме думите с мисъл, с грижа, с любов

Нека езикът ни бъде жив, а делата ни достойни за онези, които ни дадоха буквите", каза Терзиев.

"Днес не защото трябва, а защото искаме, в цялата страна се стичаме към домовете на българското просвещение - училища и читалища, театри и библиотеки, водени от чиста обич. Днес пред тези сгради са всички, защото днес е българският празник. Цялата ни родина е осеяна с манастири, църкви, дворци и крепости - свидетели на славното ни минало", започна речта си президентът Йотова.

"Днес българите пишем с красивите кирилски букви сякаш в техните извивки стои целия летопис на българската история - на гръмки победи и неуспехи, когато цял наред въстава, за да търси свободата си", каза тя.

Според нея българският език "вовеки ще ни свързва". "Ще го говорим тук, в България, и далеч отвъд границите на страната. Днес той ни прави граждани на света със своята идентичност", категорична бе Йотова. Тя отбеляза, че никоя победа няма да е важна и истинска, ако не се пази писмото и спомена за не, както и никое поражение няма да е съдбовно, когато пазим вярата и съвестта си. Йотова отбеляза, че благодарение на езика ни много народи четат своите книги на разбираем език.

А с въпроса си "А не дава ли Бог дъжд еднакво на всички", светите братя са изпреварили дори пробуждането на ренесансовия човек.

"Днес усещаме как делото на светите братя Кирил и Методий продължава да живее в нас. В начина, по който мислим, говорим и се свързваме един с друг", заяви Йотова. По думите ѝ азбуката е много повече от система от знаци – тя е памет, мисъл и мост между поколенията. „Тя ни завеща начин да пазим паметта си, да подреждаме мислите си и да ги споделяме със света", подчерта президентът.

"На 24 май всеки българин е млад и остава млад завинаги. Днес с молитва и много обич казваме: бъдете благословени, скъпи и любими учители. Ако някой ви каже, че скоро алгоритмите местата ви ще заемат, той не знае какво е да ди български учител и с ръка да водиш децата и да отваряш голямата книга на любознанието", обърна се тя към учителите. Йотова поздрави и преподавателите в университети, и учените, поетите, писателите и публицистите. Нарече библиотекарите и читалищните дейци най-големите пазители на традицията, на нейно величество книгата. И призна, че ги очаква отговорната задача да пренесат цялото това богатство в дигиталния век.

