Задържаха бременна жена при опит да придобие чужд имот с фалшиво завещание

Полицията спря схема с фалшиво завещание за къща на починал преди 13 години собственик, съобщават от пресцентъра на МВР.

Служители на сектор „Икономическа полиция" в СДВР предотвратиха опит за имотна измама с къща и двор в София, при която като формален извършител е използвана 21-годишна бременна жена.

Разследването започнало след сигнал за подготвяно обявяване на завещание за имот, чийто собственик е починал преди повече от 13 години.

При проверката полицаите установили, че мъжът има законни наследници, а представеното удостоверение за наследници е фалшиво.

Назначените експертизи доказали, че и самото завещание е неистинско – както текстът, така и подписът не са били написани от починалия собственик.

21-годишната жена е била задържана в момента, в който е обявявала завещанието и е започнала процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху имота.

По данни на разследването тя не е действала сама.

При нотариуса я придружавали 29-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, както и неговият баща. И двамата са известни на МВР, а по-възрастният има данни за участие в имотни измами.

При претърсванията в автомобила на двамата мъже разследващите открили копия на нотариални актове на починали лица, както и преписи от актове за смърт.

Според полицията бременната жена е била използвана умишлено като подставено лице, за да се затрудни налагането на по-тежка мярка за неотклонение.

След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура на жената е повдигнато обвинение за използване на неистински документи.

Наложена ѝ е мярка „подписка".

Работата по установяване и документиране на ролята на останалите участници в схемата продължава под надзора на прокуратурата.