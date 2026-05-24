Задържаха бременна жена при опит да придобие чужд имот с фалшиво завещание

Полицията спря схема с фалшиво завещание за къща на починал преди 13 години собственик, съобщават от пресцентъра на МВР.
Служители на сектор „Икономическа полиция" в СДВР предотвратиха опит за имотна измама с къща и двор в София, при която като формален извършител е използвана 21-годишна бременна жена.
Разследването започнало след сигнал за подготвяно обявяване на завещание за имот, чийто собственик е починал преди повече от 13 години.
При проверката полицаите установили, че мъжът има законни наследници, а представеното удостоверение за наследници е фалшиво.
Назначените експертизи доказали, че и самото завещание е неистинско – както текстът, така и подписът не са били написани от починалия собственик.
21-годишната жена е била задържана в момента, в който е обявявала завещанието и е започнала процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху имота.
По данни на разследването тя не е действала сама.
При нотариуса я придружавали 29-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, както и неговият баща. И двамата са известни на МВР, а по-възрастният има данни за участие в имотни измами.
При претърсванията в автомобила на двамата мъже разследващите открили копия на нотариални актове на починали лица, както и преписи от актове за смърт.
Според полицията бременната жена е била използвана умишлено като подставено лице, за да се затрудни налагането на по-тежка мярка за неотклонение.
След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура на жената е повдигнато обвинение за използване на неистински документи.
Наложена ѝ е мярка „подписка".
Работата по установяване и документиране на ролята на останалите участници в схемата продължава под надзора на прокуратурата.