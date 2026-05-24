Митрополит Николай: 24 май е националният празник и никакъв закон не може да го промени (Снимки, видео)

Делото на светите братя Кирил и Методий е боговдъхновено, каза владиката

"24 май е най-българският празник. На никой друг по улиците на градовете ни не се стича такова множество от щастливи и радостни хора. Децата ни да организират шествия с цветя в ръце и да пеят песни, особено тази, превърнала се в химн на нашата национална идентичност - "Върви, народе възродени". Ако това е критерият за национален празник, то националният празник на България е 24 май. Никакъв държавен декрет или закон не може да подмени желанието на народа по най-спонтанния красив и масов начин да празнува не нещо друго, а делото на светите братя Кирил и Методий." Това каза пловдивският митрополит Николай след тържествения водосвет, който отслужи по повод празника. Традиционно той присъства на шествието, което тръгна от Хуманитарната гимназия по главната улица на града.

Владиката посочи, че зад този празник стои вярата. И подчерта, че на 24 май не празнуваме някакво политическо събитие от миналото или нещо, което може да подлежи на различни интерпретации. "Делото на светите братя Кирил и Методий е боговдъхновено. То е дело на любовта, чрез която първо на нас е било дадено да прочетем думите на светото евангелие на родния ни език. Да се докоснем до истината и светлината, която е Исус Христос", каза още митрополит Николай.

Той съобщи, че по повод празника митрополията е създала алманах на всички пловдивски училища. "Това е сборник, който представя историята на училищата в нашия град от възраждането до наши дни. Екземпляр ще подарим на всяка училищна библиотека в града и се надяваме, че приносът ни ще е полезен за запазването на традициите и паметта, които църквата трябва да охранява", заяви владиката. И се зарече, че и за напред ще оказва подкрепа на образователното дело в Пловдив.

"Вслушайте се, моля ви, в петия куплет на песента "Върви, народе възродени". В него се казва, че тези три думи са изречени от светите братя Кирил и Методий, с които те насърчават българския народ да тръгне по пътя на знанието и на просветата", призова митрополит Николай. И посочи, че Светият дух е проговорил чрез авторите на на химна на днешния ден, за да каже, че делото за създаване на българската славянска писменост и книжнина е Божие. "Понеже делото е Божие и е православно, затова и Светата православна църква и днес ще каже: Върви, народе. Вървете, деца, по пътя на вярата, знанието и просветата. И ние всички заедно ще помагаме този път да ни води до едно постоянно Възраждане и обновяване на българската народност, която няма да падне", заяви митрополит Николай.

"Има празници, които почитаме. Има празници обаче, които носим в сърцето си. 24 май е именно такъв ден. Ден, в който от детство ще пазим дълбоко в нас с аромата на цветя, с тържественото шествие по главната улица, с песента "Върви народе възродени", с благодарността към хората, които са ни научили да четем, да мислим, да мечтаем", каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Градоначалникът посочи, че днес почитаме делото на светите братя Кирил и Методий, което отдавна е надхвърлило границата на времена и държави. По думите му Пловдив най-добре разбира значението на този празник, защото той е почнал именно оттук преди 175 години. "А Пловдив отдавна е повече от град. Пловдив е дух, култура, памет, Пловдив е най-вече заедно", каза кметът. И припомни, че градът създава първите печатница, театрална школа и първото честване.

Костадин Димитров посочи още, че трябва да се направи всичко за съхраняването на сградата на хуманитарната гимназия, за да може и следващите поколения да преминат прага ѝ. Той поздрави учителите и културните дейци, а на учениците пожела да бъдат смели, любопитни и достойни наследници на народа, дал букви на милиони хора

Празничното шествие вече потегли от Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий", в програмата има и много концерти.