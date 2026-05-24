Васил Терзиев: Липсват 5400 места в столичните ясли

Недостигът на места в детските ясли и градини остава сред основните предизвикателства пред Васил Терзиев и екипа на Столичната община. По време на празнично събитие в столицата по случай 24 май кметът заяви, че най-сериозният проблем е при яслените групи, където липсват около 5400 места.

По думите му общината постепенно намалява дефицита, като тази година са осигурени още 1300 места. Терзиев подчерта, че приемът в градинските групи до голяма степен вече е решен, а в следващите 12 до 18 месеца се очаква разкриването на още 1800 места пред БиТиВи.

Кметът обърна внимание и на кадровия недостиг в системата. По думите му има над 230 свободни позиции, а изискването в яслите да работят само медицински сестри затруднява намирането на персонал. „Дори да имаме физическата инфраструктура, няма кой да работи", коментира той и изрази надежда за съдействие от страна на Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването.

Терзиев коментира и възможността София да бъде домакин на „Евровизия" догодина. Той увери, че столицата е подготвена да посрещне международното събитие и заяви, че градът има готовност да организира конкурс от такъв мащаб.

„Място за притеснения няма. За щастие до година България трябва да организира „Евровизия". Всички сме длъжни да направим необходимото, за да представим възможно най-добре нашата страна и да направим едно запомнящо се събитие", каза кметът.

По думите му основните приоритети ще бъдат транспортът, сигурността и организирането на съпътстващи градски събития, тъй като не всички желаещи ще могат да присъстват в „Арена София". Затова общината планира обособяването на пространства в паркове и други градски локации, където хората да могат да следят събитието и да бъдат част от атмосферата.

Терзиев очерта и визията си за столицата като „чист, уреден град с усмихнати, щастливи хора".