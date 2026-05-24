Варна празнува с общоградско шествие 24 май

73 блока с представители на детски градини, начални, основни, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, както и културни и научни институти се включват днес в тържественото общоградско шествие по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничната програма започна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий" с фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави. На изградената за събитието сцена срещу Катедралния храм „Успение Богородично" присъстваха носители на Награда „Варна" в областта на образованието, науката и културата през годините.

Празничното шествие потегли под звуците на химна на българската просвета „Върви, народе възродени" в изпълнение на духовия оркестър на Националното училище по изкуствата „Добри Христов" и мажоретния състав на училището. След тях премина знаменен блок с български знамена, носени от 40 момчета от Варненската морска гимназия „Николай Чудотворец", икона на светите братя и букви с надпис „Варна – знание и бъдеще".

Шествието се движи в двете платна на бул. „Мария Луиза" до кръстовището с бул. „Сливница", където също има издигната голяма трибуна, от която се обявяват преминаващите образователни и културни институции в присъствието на официалните гости.

В 12 ч. пред входа на Морската градина ще започне концерт с участието на фолклорен ансамбъл „Варна".