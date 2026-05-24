Демерджиев за трагедията в Благоевград: Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу дрогата

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват. Това написа във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев по повод трагедията в Благоевград. При нея непълнолетно момиче бе намерено мъртво след падане от блок, а момче на 17 години е в "Пирогов".  От полицията казаха, че са задържали двама младежи, чиято съпричастност към случая се изяснява. Единият е бил в апартамент в блока във видимо неадекватно състояние, а вторият е установен на друго място в града.

Ето и цялата публикация на вътрешния министър:

Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост!

Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия! Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност!
Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни!

