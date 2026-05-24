Николай Денков: Качеството на учителите ще определи качеството на образованието

Качеството на учителите е това, което ще определи качеството на образованието през следващото десетилетие, предупреди пред БНР бившият премиер и бивш министър на образованието Николай Денков. По думите му именно конкурсите за учители трябва да бъдат извадени от политическо влияние.

„Изключително важно е в следващия период конкурсите за учители да не се печелят по партийна линия, нещо което за съжаление през последните години всички хора от системата знаеха, че се случва. Първо се назначават директорите, а после те обявяват конкурсите за учителите", коментира Денков.

Той заяви, че след приемането на Закона за училищното и предучилищното образование през 2015 г. са били направени много положителни промени, но според него една от тях се е оказала „почти фатална за системата".

„Това е тази йерархична структура, с която министърът имаше пълен контрол за назначаване на началниците на РУО, след което те назначават директорите, а после те учителите. Тази система беше използвана, за да могат ГЕРБ и ДПС да превземат почти цялата система по партийна линия. Това трябва да го преодолеем", каза още той.

Според Денков в образованието има сериозни различия между отделните региони и училища. Той посочи, че докато елитни училища в градове като София, Варна и Пловдив се представят много добре, в други области проблемите остават тежки.

„Имаме едни 5% от децата, които ни се губят от 1 – 4 клас. И едни 10%, които се губят от учебната система от 5 до 8 клас", отбеляза той и даде за пример Сливен и Кърджали като области с ниска посещаемост. По думите му Смолян е сред най-добре представящите се региони в страната.

Бившият премиер подчерта, че ключът към промяната са мотивираните преподаватели и по-голямото уважение към училището.

„Все още родители смятат, че могат да влязат в класната стая и да спорят с учителите пред децата. Това е абсурдно. Този културен сблъсък, манталитет трябва да бъде спечелен в ползата на учителите", каза Денков и добави: „Да знае всеки родител и дете, което влиза в училище, че влиза в храма на знанието."

Той коментира и политическата ситуация, като според него управляващото мнозинство е започнало работата си „с арогантност" и пренебрежение към опозицията.

„Подходът, „когато говориш с мен ще мълчиш" не работи в политиката. Никой няма да ги търпи по този начин", заяви Денков. Според него всяко силно управление има нужда от силна опозиция и диалог.

В края на интервюто той отправи поздрав към жителите на Благоевград по повод празника на града и подчерта значението на знанието и уменията за бъдещето на България.

„Знанията и уменията са това, които ще ни помогнат отново да изградим бъдещето си", каза още акад. Денков.